Impuls voor Natuurtuin de Zandkamp in Ermelo dankzij prijs voor Ineke Jonker

Statushou­ders op Veluwe hebben moeite met vinden van werk: Maat is vol voor Putten

1 maart In alle gemeenten in de regio Noordwest Veluwe zitten veel statushouders in de bijstand en geraken ze moeilijk aan het werk. Dat blijkt uit cijfers van gemeente, die 'de Stentor' heeft opgevraagd. Voor de gemeente Putten is de maat vol, wethouder Gerbert Priem komt in actie.