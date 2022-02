In amper 36 uur branden er op de Veluwe twee chalets uit: ‘Ik sta nu nog te bibberen’

video Grote uitslaande brand legt chalet op vakantie­park Harderwijk in de as

Bij een grote uitslaande brand op een vakantiepark in Harderwijk is vanmiddag een chalet volledig afgebrand. De brand woedde op bungalowpark Verscholen Dorp aan de Boslaan. Van het houten huisje is niet veel over, omliggende chalets zijn gered. Bij de brand raakte niemand gewond.

