In Ermelo werd 15 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

Harderwijk­se buurt op achterste benen om komst kinderop­vang: ‘Wij zijn niet tegen kinderop­vang, maar wel bezorgd’

Buurtbewoners maken zich grote zorgen over de komst van een kinderopvang aan de Houtkamp in Harderwijk. Zij vrezen meer verkeer en daar is de locatie, waar ook een basisschool zit, niet op berekend, zeggen omwonenden. Ongeveer 33 huishoudens tekenen bezwaar aan.