In heel Ermelo straks 30 kilometer per uur? ‘Er wordt zo ontiegelijk hard gereden’

Autoluw centrum

,,Nee, we gaan auto's niet verbannen uit het centrum’’, verzekert wethouder Wouter Vogelsang. ,,Er worden geen wegen afgesloten voor voertuigen en we houden hoe dan ook vast aan gratis parkeren. Maar dat neemt niet weg dat de positie van de auto verandert. We volgen het STOP-principe: Stappen, dan Trappen, vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens. De auto is straks te gast in Ermelo, zeker in het centrum.’’