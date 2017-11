Inbraak in benzinestation Ermelo

Fietser gewond door aanrijding in Ermelo

22 november Een fietser botste woensdagmiddag op een auto in Ermelo. Hij raakte daarbij gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Zijn fiets brak door de aanrijding in twee stukken en belandde in de sloot. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.