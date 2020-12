Inbrekers hebben volgens penningmeester van kerk De Voorhof in Ermelo niets buitgemaakt

Volgens penningmeester Aart Goossensen hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag niets buitgemaakt in zijn kerk. Bij de inbraak in Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ in Ermelo werd een kluis geforceerd.

Goossensen: ,,De inbrekers hebben niets meegenomen, maar er viel ook niets te halen. Ze waren duidelijk uit op geld, ze hebben van alles overhoop gehaald en dingen vernield, waaronder dus de kluis.’’

Inhoud kerkzakje

De penningmeester denkt niet dat de inbrekers op de hoogte waren van de aanwezigheid van een kluis. ,,Zover ik kan inschatten, ziet het eruit alsof ze door het gebouw op zoek zijn gegaan. Daarbij hebben ze van alles overhoop gehaald en zijn uiteindelijk gestuit op de kluis.’’

Wellicht met de gedachte dat er na een zondag geld is opgehaald met het kerkzakje? ,,Nou, dat is een beetje achterhaalde gedachte en zeker in deze tijden van corona niet realistisch. Het is tegenwoordig al zo dat 95% van het collectegeld afkomstig is uit digitale giften.’’

Daarnaast houdt de kerk zich volgens Goossensen aan de adviezen van het kabinet. ,,De meeste kerkgangers volgen onze diensten online en het aantal mensen dat de dienst fysiek bijwoont, ligt tussen de twintig en dertig. Zoals ik al zei: er viel dus niets te halen.’’

Kluis uit 1976

Over het waarom van de kluis: ,,Die is er in 1976 neergezet toen de meeste giften nog wel contant binnenkwamen tijdens de collecte. Tegenwoordig bewaren wij er voornamelijk administratie in.’’

Toch is er weldegelijk schade veroorzaakt door de inbrekers. ,,Kapotte deuren, een geforceerde safe; op een paar duizend euro materiele schade zit je zo. Wellicht is het beter om voortaan niets meer af te sluiten, want als iemand uit is op jouw spullen, forceren ze de boel.’’

Maatregelen

Er zijn desalniettemin maatregelen genomen door de kerk om inbrekers voortaan te weren, meldt Goossensen. ,,Welke dat zijn, ga ik natuurlijk niet melden in de krant. Maar goed, er zijn ergere dingen en we moeten dit ook in perspectief zien: het is de eerste keer sinds onze oprichting in 1933 dat er bij ons is ingebroken.’’

