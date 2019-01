Inbrekers slaan tijdens jaarwisseling toe in Ermelo en Harderwijk

Dubbel offensief omwonenden Postlaan­tje tegen bouwplan 62 nieuwe woningen

31 december De nieuwbouw van 62 woningen tussen Kerklaan en Postlaantje in Ermelo zou nog wel eens flinke vertraging kunnen oplopen. Terwijl de koopcontracten van plan De Wegwijzer al zijn getekend, is een tiental huishoudens in de directe omgeving van plan om de vergunning voor het project aan te vechten. Ook voeren ze via de media een offensief richting de toekomstige buren.