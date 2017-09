Indianensfeer met totempaal bij museum Het Pakhuis in Ermelo

Aangehouden 18-jarige had niks met overval op snackbar Ermelo te maken

6 september De 18-jarige Ermeloër die werd aangehouden na de overval op snackbar De Vos in zijn woonplaats, heeft niks met de overval te maken. Hij is niet langer een verdachte in de zaak, laat de politie weten. Beelden van de overval werden woensdagavond in het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland getoond.