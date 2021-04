Insectenkweker Protifarm komt in Franse handen, larvenboerderij in Ermelo blijft in productie

Huurkor­ting voor omstreden Slokkerwo­nin­gen in Ermelo stelt bewoners Driesprong niet gerust: ‘Nogal karig’

7 april Gedupeerde huurders in de wijk Driesprong in Ermelo krijgen korting op de huurprijs, totdat alle gebreken verholpen zijn. De tegemoetkoming geldt met terugwerkende kracht vanaf het moment dat de bewoners in de omstreden Slokkerwoningen zijn getrokken. Advocaat Angelique Verweij is niet onder de indruk van het gebaar van woningcorporatie Uwoon: ,,Te kort door de bocht en veel te weinig.’’