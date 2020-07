Inwoners van Ermelo vragen onderzoek naar integriteit van burgemeester André Baars

Woordvoerder Ruud Krouwel ‘van Bezorgde Burgers van Ermelo is duidelijk over zijn verzoek om een onderzoek naar de integriteit (volgens Van Dale: onomkoopbaarheid of rechtschapenheid) van Baars: ,,Of de Ermelose burgemeester integer is of niet, dat weet ik niet, daarom willen we dat er onderzoek naar wordt gedaan. Baars heeft de schijn tegen. Nu er na de zomervakantie onderzoek wordt gedaan naar de bestuurskracht van Ermelo, vinden we dit een uitgelezen moment om gelijk de integriteit van de burgemeester te bekijken.’’