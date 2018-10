Is een jongerenflat in het buitengebied van Ermelo de oplossing?

Ermeloër wint AED van Rode Kruis

20 oktober ,,Het is gelukt, de AED zal mij helpen met het redden van mensenlevens, ‘’ zegt de ambitieuze jongeman. ,,Een AED is een belangrijk, levensreddend apparaat, dat een schok kan toedienen bij iemand die bewusteloos is geraakt door hartfalen.‘’