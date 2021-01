Is het een school? Het lijkt wel een pretpark! Brugklassers Stijn en Sara crossen door leeg Groevenbeek in Ermelo

Inbrekers hebben volgens penning­mees­ter van kerk De Voorhof in Ermelo niets buitge­maakt

29 december Volgens penningmeester Aart Goossensen hebben inbrekers in de nacht van zondag op maandag niets buitgemaakt in zijn kerk. Bij de inbraak in Christelijke Gereformeerde Kerk ‘De Voorhof’ in Ermelo werd een kluis geforceerd.