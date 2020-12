Jaar cel voor grote partij drugs in Ermelose loods

Buren vrezen massagraf in Veluwse natuur: ‘Hier duizenden lichamen? Ik moet er niet aan denken’

22 november Natuurbegraven is in opkomst. Steeds meer mensen kiezen voor eeuwige grafrust in het groen. Maar het verzet groeit ook. In Wapenveld heeft Natuurbegraven Nederland plannen voor een natuurbegraafplaats op twee landgoederen. Omwonenden vrezen voor een ‘massagraf’. ,,Straks liggen hier tienduizenden mensen uit heel Nederland begraven in een dorp van zesduizend inwoners. Ik moet er niet aan denken.”