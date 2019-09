Jonge moeder (19) uit Ermelo wil na overval op Jumbo in Nijkerk haar leven beteren

video Oude herinnerin­gen komen in Ermelo tot leven met Pakhuis on Tour

6 september ,,Dat is ook niet aardig!” De bejaarde Ria, zoals ze zichzelf voorstelt, gaat helemaal op in het verhaal van Jan Vosselman. Hij vertelt de bewoners van woonzorgcentrum de Amaniet in Ermelo dat stoute kinderen in de klas vroeger een tik op de vingers kregen met een liniaal. Ria is geschokt en laat duidelijk merken zo'n lijfstraf te ver vinden gaan.