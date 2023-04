Jongen (7) wordt slachtoffer van pedofiel, moeder reageert emotioneel in rechtbank: ‘ We vertrouwden je helemaal’

Op de Vischmarkt in Harderwijk staat de tijd al eeuwen stil, maar waar komt die naam toch vandaan?

Wie vanaf de boulevard van Harderwijk door de Vischpoort naar het plein kijkt, ziet al eeuwenlang nagenoeg hetzelfde. ,,Het is altijd een plein geweest, dit is een van de oudste stukjes Harderwijk’’, zegt stadshistoricus Liek Mulder. Opmerkelijk genoeg stond de vishandel in de glorietijd van de stad helemaal niet centraal op dit plein.