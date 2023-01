Jongens nog vast voor brand in Ermelose eendenschuur

Verjon­gings­crè­me voor asfalt op de weg helpt een handje in race tegen de klok

Rijkswaterstaat moet komende jaren flink aan de bak om het wegennet op orde te krijgen en te houden. Daarbij zetten wegbeheerders ook verjongingscrème in dat speciaal voor asfalt (zoab) is ontwikkeld, met succes getest in Oost-Nederland.

29 december