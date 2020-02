Kaartenactie voor bijna 100-jarige Canadees die de Veluwe bevrijdde raakt vele harten en gaat viraal

De oproep is even eenvoudig als vertederend: ‘Hallo, ik ben Fred Arsenault, een Canadese oorlogsveteraan die op 6 maart 100 wordt. Ik zou graag 100 verjaardagskaarten krijgen’. Arsenault was met de Cape Breton Highlanders onder meer actief in Italië en in Nederland, waar zijn regiment in 1945 meehielp om de Veluwe te bevrijden en later vocht in Groningen en Friesland.