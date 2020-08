Kakelverse eieren komen bij Jan in Ermelo uit een enorme automaat

Volgens Marco van Donkersgoed, bedrijfsleider van de pluimveebedrijf en eierhandel, is de automaat uit nood geboren. ,,We hebben binnen het bedrijf een aardige aanloop van particulieren die een doosje eieren komen halen. In de afgelopen jaren is die toeloop alsmaar groter geworden.” Jan van Malestein, eigenaar: ,,We hebben binnen het bedrijf een pakstation. In deze tijd hebben we te maken met dierziekten en het coronavirus, dus wilden we het afhalen van eieren zo veilig mogelijk maken.”