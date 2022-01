Kan Apeldoornse trainer Peter Wesselink met DVS'33 uit Ermelo profclub Vitesse uit het bekertoernooi wippen?

DVS’33 schrijft clubge­schie­de­nis met halen van laatste zestien KNVB-be­ker: ‘En nu Ajax-thuis in Ermelo, maar dan met publiek’

Tarik Evre van DVS’33 kon het bijna niet geloven. Het was bijna 23.00 uur en de aanvoerder van de Ermelose derdedivisionist had net Achilles Veen met 0-2 verslagen in de tweede ronde van de KNVB-beker. ,,Ik heb er geen woorden voor, het is echt geweldig. We hebben clubgeschiedenis geschreven. Dit gaat de boeken in.’’

17 december