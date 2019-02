Kapitale diefstal van computerapparatuur Ermelo in Opsporing Verzocht

Scooterrij­der na korte achtervol­ging aangehou­den in Ermelo

17 februari Na een korte achtervolging die uitmondde in een valpartij, is een scooterrijder zaterdagnacht aangehouden in Ermelo. De bestuurder reed zonder helm en was mogelijk onder invloed van alcohol. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Harderwijk.