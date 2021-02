Kapper Nero krijgt 7000 keer bijval: petitie kappersbranche is noodkreet om coronasteun

Eigenaar afgebrande bus Ermelo looft 10.000 euro uit voor gouden tip: ‘Als ik de dader maar heb!’

13 januari De eigenaar van de bestelbus die vannacht in Ermelo in vlammen opging, looft 10.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de vermoedelijke brandstichter. De bus is maar 1500 euro waard, zegt Wilco Sterkenburg, maar hij wil er alles aan doen om de dader te pakken.