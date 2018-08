Kasteel Horloo in Ermelo maakt kans op geldprijs

Nzikwinkun­da zet met 28.41 Ermelo op de kaart

19 augustus Met een flitsende eindsprint in de eerste editie van de Ermeloop, ontdeed Nzikwinkunda uit Burundi zich van zijn medestrijder Othman Elgoumri uit Marokko. De 28.41 was een toptijd. Bij de dames was Hajiba Hasnaouri (Marokko) de snelste in 33.25.