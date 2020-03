Kerk De Beek bij Ermelo nodigt max honderd mensen uit

In plaats van de gebruikelijke 800 zitten er zondagmorgen maximaal 100 gemeenteleden - op persoonlijke uitnodiging - in de kerk langs de N302 op de grens van Ermelo en Uddel. En 's avonds 100 anderen.

Wie op een gewone zondag over de N302 rijdt ziet bij het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland De Beek-Uddel, zoals het voluit heet, rond half tien 's morgens en rond half zeven ‘s avonds een grote hoeveelheid auto's staan op een volgepakt parkeerterrein. Maar morgen is alles anders.

Gehoorzaamheid

In verband met het coronavirus en de oproep van premier Rutte om geen bijeenkomsten te houden met meer dan 100 mensen hebben alle kerken in Nederland maatregelen genomen. In gehoorzaamheid aan de overheid heeft de kerkenraad van de kerk op de hoek van de Paleisweg ook besloten daar aan mee te werken, zegt scriba Diederik Geuze.

Er is gekozen voor een oplossing waarbij in sterk afgeslankte vorm toch volwaardige diensten worden gehouden. Alle ruim 1100 gemeenteleden zijn per brief op de hoogte gesteld.

Naast de predikant, kerkenraadsleden en de koster wordt een deel van de gemeente uitgenodigd de dienst bij te wonen. ,,Tot maximaal 100'’, zegt Geuze. ,,Meer mogen er niet in, daar gaan we goed op letten.’’

Samenbindend

Volgens Geuze reageren de gemeenteleden positief en zijn ze blij met de geboden mogelijkheid om toch samen te komen. ,,Het heeft ook iets samenbindends om in deze moeilijke situatie elkaar te kunnen bemoedigen.’’

De bedoeling is om de kerkgangers bij toerbeurt tot maximaal 100 te blijven uitnodigen zolang dat nodig en toegestaan is. De anderen krijgen het advies de dienst te beluisteren via internet of de kerktelefoon. In de kerk is geen camerasysteem.

In veel kerken worden wel diensten gehouden, met alleen een predikant, kerkenraadsleden en een organist. De diensten zijn dan veelal te volgen via televisie of computer.

In beeld

Bij de Hersteld Hervormde Gemeente in Putten is net als in Uddel nog geen camera, maar er wordt wel naar gestreefd om het snel mogelijk te maken de dienst thuis ook in beeld te volgen. Misschien morgen al, denkt Jan van der Kolk. Luisteren kan al wel via internet en de kerktelefoon. Wie ook daar niet over beschikt zou thuis een preek kunnen lezen.

De kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente aan de rand van de wijk Bijsteren in Putten.

Alle gemeenteleden hebben een mail ontvangen en ouderlingen bellen met de mensen die niet over een computer beschikken. Mensen mogen naar de kerk aan de Henslare in de wijk Bijsteren komen, maar ook hier geldt het maximum van 100. Normaal gesproken zitten in de morgendienst zo'n 800 mensen en ook 's middags zit het goed vol.