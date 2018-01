ProRail: 'Storing in Ermelo duurde uitzonderlijk lang'

7 januari Spoorbomen die zes uur lang omlaag blijven zoals zaterdag in Ermelo: dat is echt heel uitzonderlijk. Dat stelt woordvoerder Jaap Eikelboom van ProRail. Automobilisten, fietsers en voetgangers staken ondanks de bellen en rode lichten het spoor over. ,,We hadden liever ook gehad dat iemand van ons of de politie had geholpen met oversteken. Maar dat kon niet.’’