Kerststrik doet vluchtende man de das om

De jongen zou op de bon geslingerd worden - waarvoor is niet duidelijk - maar ging er plotseling vandoor. "Vanaf de Stationsstraat, via de Molen, Berkenlaan en na 200 meter een zijweg in. Te voet volgen we gestaag natuurlijk", beschrijft agent Jelle van Heerikhuize via Twitter wat er toen volgde. Helaas voor de jongeman loopt de straat dood. "Niemand te zien, foetsie", meldt de agent. "Tijd om te zoeken; hij zit er vast...."