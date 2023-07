Kilometerheffing voor gemiddelde automobilist in Ermelo komt uit op 722 euro

Met video Minister Van der Wal en burgemees­ter gooien heupen los tijdens Keti Koti in Harderwijk

Traditionele klederdracht, sambamuziek en broodjes bakkeljauw. Vandaag werd in het Plantagepark in Harderwijk op feestelijke wijze gevierd dat de slavernij 150 jaar geleden is afgeschaft. Tijdens de viering lieten onder meer burgemeester Harm-Jan van Schaik en minister Christianne van der Wal hun danskunsten zien.