Kinderen kunnen zich op school laten testen in Ermelo

Onderne­mers willen sneller door: teststraat corona opent vandaag in Ermelo

26 oktober Naast Perspectief en het Huisartslab in Harderwijk opent vanaf vandaag een derde commerciële partij een coronasnelteststraat in de regio. Vier ondernemers in Ermelo hebben daarvoor de handen ineengeslagen. Hun motivatie is, naast het terugdringen van het virus, een economische: hoe eerder werknemers en ondernemers weten dat ze niet ziek zijn, hoe beter het is voor het bedrijfsleven.