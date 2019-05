Kleinschalig ‘verpleeghuis’ Ermelo wordt twee keer zo groot

Het kleinschalige zorgcentrum In de Luwte voor ouderen met dementie in Ermelo gaat verhuizen en verdubbelt in omvang. In 2020 moet het hagelnieuwe pand, geschikt voor 22 mensen, de deuren openen op het voormalige Salem-terrein. Tot grote vreugde van initiatiefnemer Wim Willemsen. ,,Een droom komt uit.’’

Deze verpleegkundige uit Ermelo werkte jaren in de geriatrie, maar constateerde dat de zorg in veel verpleeghuizen te kort schoot. Te weinig personeel, te weinig aandacht voor de ouderen, te weinig kwaliteit van leven. ,,Het was mijn droom om deze mensen een betere oude dag te bezorgen’’, zegt hij. Aan de Hamburgerweg startte hij samen met zijn vrouw een kleinschalig alternatief voor negen dementerende senioren. ,,Veel geld gaat op aan management. Dat doen wij dus niet. Ik ben de enige die zich daar mee bezighoudt, niet meer dan twee dagen per week. Al het geld kan dus naar de plek waar het hoort: de zorg. We hebben het equivalent van negen fulltime verplegers op negen patiënten.’’

Aardappels schillen

Daardoor kunnen Willemsen en co relatief veel aandacht besteden aan hun cliënten. ,,Een gezinssituatie is een groot woord, maar ze leven hier in een soort gemeenschap, waarbij we een beroep doen op wat ze nog wèl kunnen. Afwassen, aardappels schillen of bloemen op een vaas zetten, noem maar op. We zien dat dit concept ze goed doet.’’

Zorgpaviljoen

De directeur kijkt al langer naar uitbreiding en het Salem terrein - waar in het verleden een astma behandelingscentrum zat - biedt nu die kans. Op die plek staan al onder meer een hospice, een gezondheidscentrum en een zorghotel. Het nieuwe zorgpaviljoen past daar volgens Willemsen prima bij. Het toekomstige zorgcentrum In de Luwte op het Salemterrein biedt straks ruimte aan 22 ouderen verdeeld over twee groepen. ,,Want dat kleinschalige, moeten we behouden’’, vindt Willemsen. De zorgvilla aan de Hamburgerweg gaat dan dicht.

Inloopavond