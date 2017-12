De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) rouwt er niet om dat het driedaagse Horse Event niet meer terugkeert op het terrein in Ermelo. ,,Het is fantastisch dat het bij ons zo heeft kunnen groeien, maar bij ons was het maximum bereikt. We komen op voor het totale belang van de paardensport in Nederland en dan is het mooi dat dit evenement op een andere plek nog verder kan groeien", zegt KNHS-woordvoerster Esther Hendriksen.

Ze erkent dat organisator Academy Bartels Event Management een meerjarig contract had dat nog een jaar zou doorlopen. ,,Dat contract is in overleg opengebroken en in januari zitten we met de organisator om tafel om te kijken of het mogelijk is een variant op het Horse Event op het KNHS-centrum in Ermelo te houden."

Horse Event is een driedaags paardenevenement met de nadruk op educatie (jeugd) en recreatie. Op de nieuwe locatie, Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen, wil Academy Bartels Event Management de doelgroep verbreden. ,,Omdat er meer ruimte is, willen we ook meer aandacht voor de sport en ondernemers. Misschien wel met topruiters uit de wereld en voor ondernemers drie dagen een beurs", omschrijft Anne Knoops namens de organisatie de ambitie.

Afgelopen jaar moest in Ermelo een van de drie dagen worden afgelast nadat het terrein door hevige regenval onbegaanbaar was geworden. ,,Ook het parkeren was altijd een struikelblok", aldus Knoops. ,,We willen de risico's van afgelopen jaar niet opnieuw lopen en hebben daarom voor het terrein in Vijfhuizen gekozen. Voorheen is daar de Floriade gehouden. Het is een soort grote kas van glas, voor zowel de binnen- als buitenbeleving. Op het grasterrein worden een aantal pistes aangelegd."