Koeling in AH Ermelo krijgt het heet onder de voeten

Vuur komt uit plafond van bakkerij in Ermelo: ‘Je schrikt je het laplazarus’

12:03 De schrik zat er vanochtend goed in bij Bakkerij Wegerif aan De Enk in Ermelo. Even na 08.00 uur kwam vuur uit het plafond na brand in een lamp. ,,Je schrikt je het laplazarus", reageert een opgeluchte eigenaar Corné Wegerif.