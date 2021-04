Koninklijke waardering voor duizendpoot en veelkunners in Ermelo

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Piet de Ridder (78) was sinds 1975 enkele keren ouderling bij de Gereformeerde Kerk (PKN) in Ermelo. In 1999 ontwierp en maakte hij de kleding voor de uitbeelding van bijbelverhalen, die nu nog wordt gebruikt. Later maakte hij ook de liturgische kleden. Sinds 2009 is De Ridder vrijwilliger en hulpkoster in de Immanuelkerk en vanaf 2009 actief voor de werkgroep Ouderenontmoetingsgroep. Hij was net als zijn vrouw vele jaren vrijwilliger bij de Stichting Rekreatie Lichamelijk Gehandicapten Noordwest Veluwe en dat is hij sinds 2007 bij het Willem Holtrop Hospice.

Janny de Ridder - Groothuis (77) was tien jaar bestuurslid van het Provinciaal Bestuur van de Gereformeerde Vrouwenbond. Net als haar man was ze vrijwilliger bij de Stichting Rekreatie Lichamelijk Gehandicapten en zat ze in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. Ze was en is medeoprichter en voorzitter van de werkgroep Open Kerk van de Immanuel Kerk en ze was actief voor de Kledingbeurs. Bij het Willem Holtrop Hospice is net als haar man zorgvrijwilliger.

Cock Andreae (78) was tot zijn pensionering eigenaar van snackbar Onder de Linde in Ermelo. Hij was medoprichter en penningmeester van motorcrossclub MC Volgas en was/is als vrijwilliger actief in tal van organisaties: de Nederlandse Christelijke Wandelbond, voetbalvereniging DVS'33, Ondernemersvereniging Ermelo (nu Stichting Centrum Management), Oranjevereniging Ermelo, VVV, VVD, IJsclub De Kanovijver en Stichting IJs.

Roelie Bakker - Zomer (65). Als onderwijsassistent en stage-coördinator bij het Christelijk College Groevenbeek zorgt zij voor een groot aantal stageplaatsen voor de leerlingen. Ze verbindt leerlingen ook aan tal van goede doelen activiteiten. Naast haar werk is ze al vrijwilliger actief bij de Gereformeerde Kerk in Ermelo, de Stichting Ermelo's Kunstcollectief, het Comité Jaarlijkse Burendag en het Dwaallicht Festival en ze is initiator en lid van het organisatiecomité De Kwist, een pubquiz voor tachtig teams waarvan de eerste editie door corona moest worden afgeblazen.

Natalie Hofsink - Overkamp (53) is een duizendpoot die zich vooral richt op communicatie, educatie, historie en cultuur. Voor Museum Het Pakhuis ontwikkelde ze lesprogamma's, een nieuwe huisstijl en exposities (ook digitaal), waarbij ze samenwerkt met gemeente, scholen en ondernemers. Het door haar in 2002 opgerichte huis-aan-huisblad De Dorpsbode werd later overgenomen door Het Kontakt. In 2013 begon ze met haar partner de digitale krant ErmeloVanNu en in 2019 richtten zij de onderneming CrossMedia Ermelo op.

Hofsink - Overkamp is (mede)auteur van een tiental boeken, vooral over de geschiedenis van Ermelo. Ze was medoprichter van en actief voor de Stichting Begraafplaatsen Ermelo-Veldwijk, het evenement Ermelo Draait Door, Winkelverkiezing Ermelo, Stichting De Dorpswerkplaats en van Ringsteken Elspeet dat later uitgroeide tot de Boerendag.

Verder was en is ze vrijwilliger en/of bestuurslid bij het Comité Open Monumentendag, Stichting De Ultieme Uitdaging, Serious Request Ermelo, Stichting Molen de Koe en ondernemersvereniging Pauwer.

