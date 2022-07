Koopzondag Ermelo komt eraan: politieke meerderheid voor zondagopenstelling supermarkten

Nieuwe Ermelose coalitie krijgt gelijk wind van voren: ‘Ik vind het verwerpe­lijk’

De sfeer was woensdagavond ouderwets venijnig in de Ermelose gemeenteraad. Tijdens het debat over het coalitieakkoord werd het nieuwe college van burgemeester en wethouders beschuldigd van ‘machtspolitiek’. Ook uitte de oppositie felle kritiek op de woningbouwambities van de nieuwe ploeg, of beter gezegd: het gebrek daaraan. ,,Kerkdennen een woonwijk? Dat is niet realistisch.’’

