Krakers treuren na ‘illegale’ ontruiming in Ermelo: ‘We zijn onmenselijk behandeld’

Judith Maas kan haar tranen nauwelijks bedwingen, als ze praat over wat haar en vier van haar metgezellen de afgelopen dagen overkwam. ,,We zijn doodgewone, werkende mensen. Dat we door een zorggroep zo onmenselijk behandeld worden, doet me echt wat. We staan op straat en ik weet echt even niet hoe het verder moet nu.’’