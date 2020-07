Kunstenaar John Spek uit Ermelo al vijftig jaar in het vak: hard van buiten, zacht van vorm

John Spek (69) uit Ermelo, die vijftig jaar actief is als kunstenaar, geniet vooral bekendheid als maker van monumentale beelden in staal en brons, te zien bij rotondes en andere plekken op de Veluwe. Stadsmuseum Harderwijk toont vanaf 11 juli een overzichtstentoonstelling van het werk van de jubilaris.

De beeldhouwer vertelt over zijn drijfveren in zijn atelier op het terrein van zorginstelling ’s Heeren Loo in Ermelo. In het boomrijke park staan twee grote roestvrijstalen beelden van Spek, onder meer het 6 meter hoge ‘Octa Folio’. Het werd in 1991 gemaakt in opdracht van Bouwfonds Nederlandse Gemeenten in Hoevelaken, maar kwam in 2017 in langdurige bruikleen bij ’s Heeren Loo terecht. De witte krullen van Spek wapperen in de wind, terwijl hij met zijn armen zwaait tijdens zijn verhaal.

Met mensen werken

Spek: ,,In 1970 kwam ik vanuit mijn geboorteplaats Oudewater naar Ermelo voor sollicitaties bij psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk en bij ’t Heeren Loo, de instelling voor verstandelijk gehandicapten. Ik wilde met mensen werken. Toen ik aan mijn vader vroeg of ik naar de kunstacademie mocht zei hij: ‘Joh, zou je niet gewoon gaan werken, want kunstenaars gaan allemaal arm dood’. Hij had gelijk natuurlijk, dus ik ging een opleiding volgen bij Veldwijk.’’

Toch beelden maken

,,Maar al snel werd mijn talent opgemerkt. Onder anderen door schilder Viktor Majdandzic, die bij Veldwijk werkte. Ik maakte toen assemblages met materialen uit de afvalbak, die ik aan elkaar laste. Objects trouvé noemde ik ze; gevonden voorwerpen. Na een paar jaar ging ik alsnog naar de Rietveld Academie. Ik heb er geld voor moeten lenen. Maar in 1983 haalde ik het diploma.’’

Volledig scherm Beeldend kunstenaar John Spek uit Ermelo in zijn atelier. In zijn hand heeft hij een beeld dat hij heel recent heeft gemaakt: 'Venus op vakantie in Harderwijk'. Een oud beeld van Venus van Milo dat hij in 1970 maakte in klei, heeft hij nu in brons gegoten en voorzien van een bronzen stofbril. © Ruben Schipper Fotografie

Hoogtepunt

,,Na het maken van assemblages ging ik op zoek naar een eigen vormtaal. Ik wil als kunstenaar een unieke eigen beeldtaal hebben, zodat de kijkers herkennen: dat is een werk van John Spek. Eerst maakte ik vooral geometrische figuren van roestvrij staal en brons. Later ben ik meer organische vormen gaan toepassen. In 1991 verkocht ik een beeld aan Bovag in Bunnik van 11 meter hoog. Het staat er nog, langs de A12. Het was het hoogste punt in mijn loopbaan, een geometrisch hoogtepunt. In die periode maakte ik veel monumentaal werk, voor bedrijven en gemeenten. In Ermelo staan er verschillende, zoals De Pauw op de rotonde bij Het Weitje. De laatste jaren maak vooral kleiner werk, voor particuliere kopers.’’

Liefde

,,Wat ik met mijn beelden wil uitdrukken is liefde en verbinding. Ik lijk ongelofelijk soft als ik het zeg, dus misschien moet ik een betere uitdrukking zoeken. Harmonie is een belangrijk thema in mijn werk. Met harde materialen probeer ik een breekbare emotie, iets kostbaars weer te geven. De liefde en de verbinding tussen twee mensen komen vaak terug. Waarschijnlijk omdat ik zelf een grote behoefte voel in het diepst van mijn ziel aan verbinding en liefde. Mijn sculpturen hebben ronde vormen in harde materialen. Kracht en zachtheid tegelijk.’’

Dieptepunt

,,Vijf jaar geleden beleefde ik een dieptepunt. Door reuma en artrose kon ik niet meer werken. Bij galerie Arneri van Arnold van Sloten in Harderwijk hield ik een afscheidstentoonstelling. Het leek voorbij. Maar mijn behandelend arts heeft nadien gezegd: ‘Probeer dit medicijn eens’. Het was een laatste redmiddel. Na een tijdje merkte ik effect. Nu kan ik voorzichtig weer werken en maak ik weer beelden.’’

Toch gelukt

,,De overzichtstentoonstelling in het Stadsmuseum Harderwijk is een eer, ik ben trots dat ik mijn werk nog een keer kan laten zien. Rijk ben ik niet geworden van het kunstenaarschap, maar het is me in elk geval gelukt vijftig jaar van mijn kunst te kunnen leven, zonder betaald werk ernaast. Soms was mijn inkomen onder bijstandsniveau, maar in andere perioden ging het goed. Toen ik in 2001 elf grote beelden tegelijk verkocht aan restaurant De Heerlickheijd van Ermelo bijvoorbeeld.’’

Tijdloos

,,Vijftig jaar kunst maken. Het is wat..... Wat zijn we oud geworden! Maar mijn werk is tijdloos, denk ik. Het maakt me trots dat ik iets heb kunnen maken dat misschien eeuwigheidswaarde heeft. Als ik ooit dood ben, bestaat mijn kunst voort.’’

Volledig scherm John Spek bij een van zijn kunstwerken met ontluikende bloemen van roestvrij staal. © Ruben Schipper Fotografie

Laatste tentoonstelling voor de verbouwing De tentoonstelling John Spek, retrospectief is vanaf 11 juli tot 1 september te zien in het Stadsmuseum Harderwijk en is gratis toegankelijk. Het is de laatste expositie voordat het museum in september gaat verbouwen. Na het opheffen van de coronamaatregelen is het museum sinds 1 juni weer open en het publiek weet het museum weer te vinden, constateert directeur Corien van der Meulen. ,,Het loopt goed. We zien dat Harderwijkers massaal gehoor geven aan onze oproep om vooral met de museumkaart ons museum te bezoeken. We zien ook dat mensen echt weer genieten van museumbezoek. En er zijn al best veel toeristen in Harderwijk. Van angst merken wij helemaal niets. We zijn blij dat reserveren voorafgaand aan je bezoek sinds kort niet meer hoeft.’’