Laagvliegende transportvliegtuigen droppen honderden parachutisten boven Ermelo

Per dag kijken of parachutisten alsnog kunnen springen boven Ermelo

13 september De luchtmobiele brigade bekijkt deze week elke dag of er mogelijk toch droppings gehouden kunnen worden met 800 parachutisten boven het Houtdorperveld in Ermelo en boven de Ginkelse heide in Ede, voor de herdenking van de operatie Market Garden.