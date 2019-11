Laatste wens terminaal zieke Peter (55) komt uit: hond Zino krijgt nieuw thuis in Ermelo

Tim en Anouk weer terug in Ermelo na geslaagd ‘wandel­tocht­je’ van 1100 kilometer

13 november Glunderend lopen Tim Saalbrink (37) en Anouk Pool (23) zij aan zij richting het gemeentehuis van Ermelo. Hun megaprestatie, een wandeling van dik 1100 kilometer in ruim twee maanden door heel Nederland, zit erop. Het doel - aandacht vragen voor psychische problemen en de destructieve gevolgen van pestgedrag - is glansrijk gehaald. ,,We hebben misschien wel miljoenen mensen bereikt’’.