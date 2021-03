Lange adem nodig voor zwemlessen, vooral in Harderwijk

‘Superblij’ zijn de zweminstructeurs in zwembad Calluna in Ermelo. ,,We gaan weer doen waar we goed in zijn’’, zegt ook Dick Eijlander van het Bosbad in Putten. Maar de achterstanden zijn fors, stelt sportwethouder Marcel Companjen in Harderwijk. ,,Dat is wel iets wat ons zorgen baart met de zomer in aantocht.’’