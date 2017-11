Leene in Ermelo wordt Hofleverancier

Het bedrijf Leene schoenen & tassen in de Stationsstraat in Ermelo heeft zaterdagmiddag uit handen van burgemeester André Baars het predicaat Hofleverancier uitgereikt gekregen.

Directeur en eigenaar Etelka Oortwijn (41) en haar partner Arnout Siegelaar kwam de koninklijke beschikking niet helemaal uit de lucht vallen, want ze zijn al zeker twee jaar bezig met de aanvraag. Met het 125-jarig jubileum in het vooruitzicht hebben ze zelf de aanvraag in gang gezet, via de burgemeester van Ermelo. ,,Het is een eer,'' vindt Etelka Oortwijn, die 2014 de zaak overnam. De ondernemer die woont in Apeldoorn vindt het 'ongelofelijk eervol' om het predicaat Hofleverancier aan de winkel te mogen hangen.

Schild

Een 18 kilo zwaar schild gaat de schoenen- en tassenwinkel in de Stationsstraat sieren. ,,Waarschijnlijk levert het ons helemaal niks op, maar het is toch een erkenning,'' concludeert Oortwijn. ,,Het bedrijf bestaat 125 jaar en we hebben moeten aantonen dat we al die tijd onberispelijk zijn en van onbesproken gedrag. Het predicaat kan alleen toegekend worden in een jubileumjaar, dus dit was voor ons de enige kans. Bij 100 jaar, 125 jaar, of 150 jaar kan zo'n predicaat worden toegekend. Voor zover ik weet beoordeelt de koning hoogstpersoonlijk de aanvraag. ''

Koninklijke klanten?

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben tot nu toe nog nooit schoenen of een tas gekocht bij de winkel van Leene in Ermelo. Oortwijn denkt dat dat in de toekomst ook niet gaat gebeuren. ,,Nee, sinds 1980 zijn de Hofleveranciers niet echt meer leverancier van het hof. Maar je weet het nooit natuurlijk, bij ons is de koning van harte welkom.''

Eerste hofleverancier