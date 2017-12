Leerlingen doen beroep op gemeente Ermelo: 'Wij willen een nieuwe school'

Glasvezel Ermelo en Nunspeet: het gaat er echt om spannen

4 december Zelden was het zo spannend voor Glasvezel Buitenaf. Op de dag nadat de deadline voor aanmelding voor supersnel glasvezel in de buitengebieden van Ermelo en Nunspeet verstreek, is nog niet helder of de kritische grens van 50 procent deelname is bereikt.