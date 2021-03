Leerlingen Groevenbeek exposeren examenwerk door corona gewoon voor iedereen

VIDEO Apeldoorn­se zorgreus zet vakbond de deur uit: FNV zint op acties

19:37 Boos en teleurgesteld druipen actievoerders van vakbond FNV af, nadat ze donderdagmiddag bij zorginstelling 's Heeren Loo in Apeldoorn van het terrein zijn gezet door de beveiliging. Ook de petitie van 1500 bezorgde zorgmedewerkers gaat mee terug in de auto. Volgens ‘s Heeren Loo waren ze echter van tevoren gewaarschuwd. ,,We willen geen heisa op het park.’’