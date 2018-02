Leger moet 's Heeren Loo aan broodnodige zorgbegeleiders helpen

Momenteel heeft 's Heeren Loo, dat in het verspreidingsgebied van deze krant onder meer actief is in Zwolle, Deventer, Apeldoorn Ermelo, Voorst, Vaassen en Brummen, 96 vacatures voor zorgbegeleiders. ,,In een aantal vacatures gaat het om meerdere personen. Houd het daarom maar op ruim honderd begeleiders die we nodig hebben'', zegt woordvoerder Esther Visser.

Oproepplicht

De zorgorganisatie hoopt op termijn te kunnen beschikken over Defensie-medewerkers van wie het arbeidscontract binnen drie jaar afloopt. Zij kunnen in die laatste jaren aan een door hun werkgever betaalde opleiding bij een regionaal opleidingscentrum volgen en op stage gaan bij 's Heeren Loo. Tussentijds blijft wel de oproepplicht van kracht. ,,Mensen bij Defensie zijn doorgaans flexibel, staan stevig in hun schoenen, weten hoe ze met mensen moeten omgaan en hebben veel levenservaring'', aldus Visser.

's Heeren Loo heeft de zij-instromers van Defensie nodig als zorgbegeleiders van gehandicapten in woonsituaties en verder onder meer op de dagbesteding, op kinderboerderijen, in de horeca en voor de activiteitenbegeleiding in de vrije tijd van cliënten. Defensie-kandidaten kunnen aangeven in welke plaats en met welke doelgroep zij het liefst aan de slag gaan. Het scala aan doelgroepen varieert van mensen met een lichte verstandelijke beperking tot mensen met een ernstige meervoudige beperking en gedragsproblemen.