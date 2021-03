Lekke enquête naar hoofdpijndossiers Ermelo is nu streng beveiligd, ruim 300 mensen moeten opnieuw alles invullen

Leerlingen Groeven­beek exposeren examenwerk door corona gewoon voor iedereen

4 maart Als een expositie van examenstukken in school niet lukt door corona, doen we het gewoon anders, dachten docenten en leerlingen beeldende vorming op Christelijk College Groevenbeek in Ermelo. Zij presenteren hun eindexamenwerkstukken op een plek waar iedereen ervan kan genieten.