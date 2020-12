Leuvenumseweg bij Ermelo afgesloten na ernstig ongeval

Werk aan riool in Ermelo had niet veel later moeten beginnen: toestand putten was abominabel

17 december Het was even schrikken toen het deksel van zes rioolputten in Ermelo er af ging. De putten bleken er door gasvorming zo slecht aan toe dat er zelfs verzakkingen dreigden met alle gevaar voor het verkeer in de bovenliggende straten van dien. Het euvel is inmiddels zo goed als opgelost, maar de gemeente gaat volgend jaar wel uitgebreid onderzoek doen naar de conditie van alle putten in het transportriool.