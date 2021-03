LHBTI-gemeenschap Ermelo onthutst door reactie van SGP’er Snoek op regenbooghartjes: ‘Walgelijk’

Aanbieder van huishoude­lij­ke hulp in Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet stopt ermee

23 februari Mensen die in Putten, Ermelo, Harderwijk en Nunspeet huishoudelijke hulp ontvangen via Zorggroep Noordwest Veluwe, krijgen vanaf 1 juni die huishoudelijke hulp aangeboden via een andere aanbieder. Zorggroep Noordwest Veluwe doet zijn best om de bestaande medewerkers die huishoudelijke hulp verzorgen mee te verhuizen naar de nieuwe aanbieder.