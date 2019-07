Lichaam gevonden in Ermelo: politie doet onderzoek

Omar Dahak jureerde 300 terrassen: ‘Het beste terras, is niet per se het mooiste’

6:44 Chefkok en eigenaar van De Boterlap in Harderwijk en Ermelo Omar Dahak is samen met zijn compagnon Gert Boonen lid van de vak- en hoofdjury van de Misset Horeca Terras Top 100. Ze weten waar ze over oordelen, zelf wonnen ze de prijs twee keer. Samen met andere juryleden bezochten ze dit jaar 300 terrassen. Waar ze op letten? Een kijkje door de ogen van Omar Dahak.