Lid van ‘e-bikebende’ in Ermelo bewandelde na schorsing weer het dievenpad

video Verdachte (32) uit Ermelose e-bikebende werkt voor bekende fietsfabri­kant: ‘Verbazing­wek­kend’

7 september De e-bikebende die vrijdag in Ermelo is opgerold, heeft waarschijnlijk tientallen elektrische fietsen gestolen en omgekat. De politie heeft sporen gevonden die daar op wijzen. Twee van de drie verdachten zitten nog vast. Eén van hen is een werknemer van Amslod uit Meppel, een van de grootste e-bikeproducenten.