Lida Veenstra vertrekt als raadslid bij Progressief Ermelo

Dringen voor een plekje met kerst in restau­rants Apeldoorn en Veluwe: ‘In augustus al reserverin­gen’

Wie nog last-minute een tafel wil reserveren bij een restaurant in Apeldoorn of op de Veluwe wordt in de meeste gevallen teleurgesteld. Veel uitbaters moeten ’nee’ verkopen. ,,Sinds oktober zitten we al vol”, zegt Edgar Hol, eigenaar van zowel Herberg Nuwenspete in Nunspeet als Herberg Molecaten in Hattem. ,,Zo fijn dat we met kerst weer gasten kunnen ontvangen.”

15 december