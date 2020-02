Lift verzorginghuis was kapot: brandweer brengt ouderen in Ermelo met hoogwerker naar kamer

Ermelo ontkent toezegging ambtenaar met bijgebou­wen in Speuld

3 februari De gemeente Ermelo ontkende vandaag bij de Raad van State in alle toonaarden dat een ambtenaar een toezegging heeft gedaan voor de bouw van twee bijgebouwen in een weiland aan de Koningsweg in Speuld. De betreffende ambtenaar is inmiddels met pensioen.