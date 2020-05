Linda uit Ermelo is dolblij dat ze voor haar kinderen boeken kan lenen in de 'afhaalbieb'

Het is een komen en gaan van blije lezers, bij de bibliotheek in Ermelo. Linda, moeder van drie kinderen, komt een gereserveerd boekje over ballet op halen. ,,Het is voor de spreekbeurt van mijn dochter. Net voordat de bibliotheek dicht ging had ze het gereserveerd. Of ze het nog gaat gebruiken voor de spreekbeurt weet ik niet, maar ze vindt het zeker leuk om het toch te lezen", weet Linda.