LIVE | Burgemeester André Baars legt functie neer: ‘Geniet niet langer het vertrouwen’

Daar staat de burgemees­ter aan de deur: ouderen in Ermelo blij verrast door gratis diner

24 oktober En daar stond burgemeester André Baars plots aan de deur met een dinerbox van Brasserie Staverden. Gré Bakkenes-Griffioen (90) toonde zich dankbaar met het soepje, de stoofpot en het chocoladedessert. ,,Ik ben verrast en vind het geweldig", zei ze vanuit de deuropening van haar seniorenwoning. ,,Ik woon in een gezellig rijtje. We gingen als buren altijd koffiedrinken bij elkaar. Nu maken we op afstand een deurpraatje.’’